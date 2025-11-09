Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Примеры против «Леванте» (3:1).

Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико» globallookpress.com

«Это был тяжелый матч. Нам почти всегда тяжело играть с "Леванте". Команда контролировала ход игры, вышла вперед и продолжала контролировать (ход игры), даже когда счет сравнялся.

Они старались контратаковать, у них быстрые игроки, и они были хороши при стандартах. Мы играли хорошо, а во втором тайме — еще лучше. Мы продолжали атаковать, пока наша командная игра не привела ко второму и третьему голам.

Вклад игроков, вышедших на замену, — это хорошо, потому что мы команда. 11 игроков выходят с первых минут, а еще 5 помогают. Мы их выпускаем в соответствии с тем, что нам нужно», — цитирует Симеоне Marca.

«Атлетико» располагается на 4-й позиции в таблице Примеры с 25-ю очками в активе. В следующем матче «матрасники» сыграют против «Хетафе» 23-го ноября.