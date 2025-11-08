«Атлетико» с 25 очками поднялся на 3-е место в Ла Лиге, «Леванте» с 9 баллами остается на 17-й позиции в таблице.

Во втором тайме Антуан Гризманн на 61-й минуте вывел вперед «матрасников», а на 80-й минуте француз установил окончательный счет в матче.

Счет был открыт после автогола защитника гостей Делы на 12-й минуте. Через 9 минут Ману Санчес восстановил равенство.

«Атлетико» обыграл на своем поле «Леванте» в рамках 12-го тура Ла Лиги — 3:1.

