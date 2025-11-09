Завершились два матча 11-го тура итальянской Серии А.

Паоло Ваноли провел первую игру во главе «Фиорентины» globallookpress.com

«Болонья» на своем поле переиграла одного из лидеров «Наполи» — 2:2.

Оба мяча были забиты после перерыва. На 50-й минуте отличился голландский нападающий Тейс Даллинга, а через 16 минут гол забил центральный защитник Джон Лукуми.

Результат матча Дженоа Генуя 2:2 Фиорентина Флоренция 1:0 Лео Эстигор 15' 1:1 Альберт Гудмундссон 20' пен. 1:2 Роберто Пикколи 57' 2:2 Лоренцо Коломбо 60' Дженоа: Никола Леали, Алессандро Маркандалли, Лео Эстигор, Хоан Васкес, Брук Нортон-Каффи, Аарон Мартин ( Валентин Карбони 76' ), Мортен Френнруп, Мортен Торсби, Микаэль Эллертссон, Витор Оливейра ( Патрицио Мазини 76' ), Лоренцо Коломбо ( Джефф Эхатор 67' ) Фиорентина: Давид де Хеа, Никколо Фортини ( Маттиа Вити 66' ), Лука Раньери ( Фабьяно Паризи 66' ), Роб Холдинг, Марин Понграчич, Роландо Мандрагора, Симон Зом ( Эдин Джеко 75' ), Ханс Николусси Кавилья, Роберто Пикколи ( Якопо Фаццини 84' ), Альберт Гудмундссон ( Шер Ндур 75' ), Dodo Жёлтые карточки: Аарон Мартин 67', Микаэль Эллертссон 85' — Марин Понграчич 23', Лука Раньери 42'

Статистика матча 6 Удары в створ 3 3 Удары мимо 2 41 Владение мячом 59 3 Угловые удары 7 2 Офсайды 1 20 Фолы 15

Эта победа позволила «Болоньи» подняться на пятое место с 21 очком. «Наполи» имеет на очко больше и пока занимает вторую строчку.

«Дженоа» и «Фиорентина» сыграли вничью — 2:2.

Голы в составе генуэзцев забивали защитник Лео Остигор (15-я) и нападающий Лоренцо Коломбо (60-я). Также он 10-ю минутами ранее не забил пенальти.

За «фиалок» отличились Альберт Гюдмюндссон (20-я с пенальти) и Роберто Пикколи (57-я).

Это была первая игра «Фиорентины» под руководством экс-наставника «Спартака» и «Торино» Паоло Ваноли.

«Дженоа» (7) и «Фиорентина» (5) идут в зоне вылета, занимая 18-е и 20-е места соответственно.