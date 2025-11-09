Завершились два матча 11-го тура итальянской Серии А.
«Болонья» на своем поле переиграла одного из лидеров «Наполи» — 2:2.
Оба мяча были забиты после перерыва. На 50-й минуте отличился голландский нападающий Тейс Даллинга, а через 16 минут гол забил центральный защитник Джон Лукуми.
Эта победа позволила «Болоньи» подняться на пятое место с 21 очком. «Наполи» имеет на очко больше и пока занимает вторую строчку.
«Дженоа» и «Фиорентина» сыграли вничью — 2:2.
Голы в составе генуэзцев забивали защитник Лео Остигор (15-я) и нападающий Лоренцо Коломбо (60-я). Также он 10-ю минутами ранее не забил пенальти.
За «фиалок» отличились Альберт Гюдмюндссон (20-я с пенальти) и Роберто Пикколи (57-я).
Это была первая игра «Фиорентины» под руководством экс-наставника «Спартака» и «Торино» Паоло Ваноли.
Результат матча
ДженоаГенуя2:2ФиорентинаФлоренция
1:0 Лео Эстигор 15' 1:1 Альберт Гудмундссон 20' пен. 1:2 Роберто Пикколи 57' 2:2 Лоренцо Коломбо 60'
Дженоа: Никола Леали, Алессандро Маркандалли, Лео Эстигор, Хоан Васкес, Брук Нортон-Каффи, Аарон Мартин (Валентин Карбони 76'), Мортен Френнруп, Мортен Торсби, Микаэль Эллертссон, Витор Оливейра (Патрицио Мазини 76'), Лоренцо Коломбо (Джефф Эхатор 67')
Фиорентина: Давид де Хеа, Никколо Фортини (Маттиа Вити 66'), Лука Раньери (Фабьяно Паризи 66'), Роб Холдинг, Марин Понграчич, Роландо Мандрагора, Симон Зом (Эдин Джеко 75'), Ханс Николусси Кавилья, Роберто Пикколи (Якопо Фаццини 84'), Альберт Гудмундссон (Шер Ндур 75'), Dodo
Жёлтые карточки: Аарон Мартин 67', Микаэль Эллертссон 85' — Марин Понграчич 23', Лука Раньери 42'
«Дженоа» (7) и «Фиорентина» (5) идут в зоне вылета, занимая 18-е и 20-е места соответственно.