Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

Фрагмент матча «Ахмат» — «Спартак» t.me/akhmatgrozny

«Хочу поблагодарить ребят, сегодня они молодцы. Показали, что мы от них хотели, командный дух, самоотдача, борьба. Благодаря всему этому мы одержали заслуженную победу.

С чем связана слабая игра в атаке? Позволю с вами не согласиться. Если посмотреть на факты, то здесь "Спартак" не побеждал около пяти лет. Эта победа далась нелегко, "Ахмат" — сильная и боевитая команда. Поле неидеальное, эта победа заслуженная, хоть и непростая. Моменты у нас были, момент Маркиньоса в начале игры…

С чем связана замена Ливая? Усталость сказывается, он провел очень энергозатратный матч с "Локомотивом". Это стало причиной его замены. Он провел хороший матч, в том числе отдал голевую передачу», — передает слова Сакича «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе. В следующей встрече «красно-белые» сыграют против ЦСКА 22-го ноября.