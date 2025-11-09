В матче 15-го тура российской Премьер-лиги грозненский «Ахмат» уступил московскому «Спартаку» со счетом 1:2 на своем поле.
Главным героем встречи стал аргентинский полузащитник красно-белых Пабло Солари. Он забил сначала на 36-й минуте после паса Ливая Гарсии, а затем отличился на 52-й минуте после передачи Игоря Дмитриева.
Автором единственного гола на 60-й минуте в составе грозненцев стал воспитанник красно-белых Георгий Мелкадзе, который должен был отбывать дисквалификацию в этом матче, но был реабилитирован КДК РФС перед этой игрой.
«Спартак» с 25 очками теперь на шестом месте в таблице РПЛ. «Ахмат» (16) — 11-й.