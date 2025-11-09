«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» опубликовали стартовые составы на матч 11-го тура английской Премьер-лиги.

Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Гонсалес, Силва, Фоден, Доку, Холанн, Шерки.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Собослаи, Вирц, Салах, Экитике.

Матч между этими командами состоится сегодня, 9-го ноября в 19:30 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 10-и туров в АПЛ «Манчестер Сити» занимает 3-е место в таблице с 19-ю очками в активе. «Ливерпуль» — на 6-й позиции (18 баллов).