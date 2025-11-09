Матч 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом» состоится 9 ноября в 15:15 по мск.
В преддверие этой встречи «Локомотив» с 27 баллами располагается на 5-й позиции. «Железнодорожники» имеют 7 побед в нынешнем сезоне при всего одном поражении. При этом дома в РПЛ они еще ни разу не проиграли. В последнем домашнем поединке «Локо» обыграл ЦСКА.
«Оренбург» с 11 баллами находится на 14-й позиции. Гости в прошлом туре одержали победу над «Сочи» и обновили свою статистику. Теперь «горожане» имею 2 победы при 7 поражениях. Перед выездом в Москву клуб потерпел 3 поражения в последних четырех гостевых поединках.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.14.
- Букмекеры оценивают шансы «Локомотива» коэффициентом 1.53, на победу «Оренбурга» они дают 5.75.
- Искусственный интеллект считает, что игра завершится победой «Локо» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.
