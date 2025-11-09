Матч 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом» состоится 9 ноября в 15:15 по мск.

В преддверие этой встречи «Локомотив» с 27 баллами располагается на 5-й позиции. «Железнодорожники» имеют 7 побед в нынешнем сезоне при всего одном поражении. При этом дома в РПЛ они еще ни разу не проиграли. В последнем домашнем поединке «Локо» обыграл ЦСКА.

«Оренбург» с 11 баллами находится на 14-й позиции. Гости в прошлом туре одержали победу над «Сочи» и обновили свою статистику. Теперь «горожане» имею 2 победы при 7 поражениях. Перед выездом в Москву клуб потерпел 3 поражения в последних четырех гостевых поединках.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.14.

Букмекеры оценивают шансы «Локомотива» коэффициентом 1.53, на победу «Оренбурга» они дают 5.75.

Искусственный интеллект считает, что игра завершится победой «Локо» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.