Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура с «Оренбургом» (1:0).

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Сегодня перед паузой на сборные очень важно было прервать серию неудачных матчей и добиться результата. Понимали, что сегодня небольшой экватор (чемпионата). Была игра за шесть очков — либо мы отстаем от лидирующей группы, либо цепляемся зубами за место под солнцем и дальше идем и боремся. Очень важно было победить. Ребята большие молодцы, красавцы, что перетерпели и это сделали.

Мы удовлетворены положением, если брать турнирную таблицу. Да, были матчи, где мы, владея преимуществом территориально и по игре, упускали инициативу и теряли очки. Были матчи, где мы возвращались в игру. Наверное, сентябрь, октябрь был вообще хороший, и дерби выигрывали. Поэтому вот эти два матча, где мы уступили, потеряли очки — кубковый матч против "Спартака" и в чемпионате с "Зенитом".

Опять же, плотность по таблице огромная, и любая победа может вытолкнуть вперед, так и (поражение может) опустить назад. Очень важно было сегодня победить, была игра за шесть очков. Ребята красавцы, что перетерпели и добились результата», — сказал Галактионов «Матч ТВ».

После 15 туров у «Локомотива» 30 очков в таблице РПЛ и третьем место. Единственный гол в ворота «Оренбурга» забил Николай Комличенко с пенальти.