После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 26-ю очками в активе. «Сандерленд» располагается на 3-й позиции с 19-ю баллами.

Уже на 90+4-й минуте «Сандерленд» сравнял счет благодаря усилиям Брайана Бробби .

У «Арсенала» отличились Букайо Сака на 54-й минуте и Леандро Троссард на 74-й минуте.

«Арсенал» поделил очки с «Сандерлендом» (2:2) в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

