Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал ничью своей команды в матче 15-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина» globallookpress.com

«Конечно, мы хотели победу и по игре могли ее добиться, мы выглядели очень неплохо. Понятно было, что "Пари НН" будет сражаться и биться. К сожалению, мы ничего не выжали из своих созданных моментов и количества угловых. Недодавили. Так бывает в футболе, где‑то ты теряешь очки, где‑то будешь находить.

Насколько замены усилили игру сегодня? Мы их сделали, чтобы освежить игру. Я не думаю, что можно говорить об усилении, мы в принципе продолжали контролировать ситуацию.

И контратак соперника, за исключением одной, почти не было. И мы много вторых мячей подобрали. Я думаю, что вышедшие на замену игроки просто сохранили то, что у нас было. До конца матча мы пытались выжать максимум, но сегодня не получилось.

Насколько довольны первой частью чемпионата? Всегда есть что улучшать. Могло быть и лучше, могло быть и хуже. Нам, может быть, в каких‑то матчах не повезло, а в каких‑то было везение. Я думаю, что это все выравнивается. Нужно смотреть на то, что есть, и двигаться дальше», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

«Рубин» располагается на 7-й позиции в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. В следующем матче казанцы сыграют против «Ахмата» 22-го ноября.