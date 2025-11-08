В матче 11-го тура итальянской Серии А «Пиза» в родных стенах победила «Кремонезе» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Идрисса Туре на 75-й минуте.
Результат матча
Пиза: Адриан Шемпер, Артуро Калабрези, Антонио Караччоло, Симоне Канестрелли, Идрисса Туре (Рауль Альбиоль 87'), Исак Вурал, Михел Эбишер (Мариус Марин 87'), Эбенезер Акинсанмиро (Симоне Скуффет 86'), Хуан Куадрадо, Стефано Морео (Джованни Бонфанти 73'), M'Bala Nzola (Даниэль Денун 80')
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Микаил Файе, Томмазо Барбьери, Маттео Бьянкетти, Федерико Баскиротто, Франко Васкес (Маттиа Валоти 66'), Яри Вандепутте (Дачи Лордкипанидзе 66'), Варрен Бондо, Мартин Пайеро, Филиппо Терраччано, Джейми Варди (Франческо Фолино 83')
Жёлтые карточки: Идрисса Туре 57', Исак Вурал 79' — Мартин Пайеро 74'
Победа позволила «Пизе» набрать 9 очков и подняться на 16-е место в турнирной таблице, «Кремонезе» (14) — 10-й.