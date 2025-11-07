прогноз на матч Серии А, ставка за 1.95

7 ноября в 11-м туре чемпионата Италии сыграют «Пиза» и «Кремонезе». Начало игры — в 22:45 мск.

«Пиза»

Турнирное положение: «Пиза» на данный момент расположилась на 17-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав всего шесть баллов.

Команда не знает вкуса побед в этом сезоне. В активе шесть матчей вничью и четыре поражения при семи забитых и 14-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последней встрече «Пиза» поделила очки с «Торино», сыграв со счетом 2:2 в гостях.

До этого клуб не выявил победителя во встрече против «Лацио» (2:2) и результативно сыграл с «Миланом» (2:2).

Как итог, в пяти последних матчах «Пиза» имеет четыре матча вничью и один проигрыш при четырех забитых и восьми пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированы трое — Кэлвин Стенгс, Томаш Эштевеш и Матеус Лузуарди.

Состояние команды: «Пиза»не знает побед по сезону, но и в матчах против крепких «Милана» и «Лацио» дает настоящий бой. Команда точно не «мальчик для битья».

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Кремонезе» находится на десятой строчке, набрав 14 очков при трех победах, пяти матчах вничью и двух поряжениях. Разница мячей — 12:12.

Последние матчи: в последнем матче команда проиграла «Ювентусу» со счетом 1:2.

До этого команда выиграла матч у «Дженоа» со счетом 2:0 и поделила очки в поединке против «Аталанты» (1:1).

В пяти крайних матчах клуб одержал одну победу, свел два матча вничью и потерпел два поражения при шести забитых и восьми пропущенных мячах.

Не сыграют: сразу пять игроков травмировано у гостей. Отметим отсутствие Альберто Грасси и Джузеппе Пеццели.

Состояние команды: «Кремонезе» находится в кризисе в последних матчах. Команда одержала всего одну победу в восьми поединках, однако стоит отметить, что коллектив цепляется за каждый матч.

Статистика для ставок

«Кремонезе» одержал одну победу в последних восьми матчах

«Пиза» не знает побед в этом сезоне

«Кремонезе» пропускает больше одного мяча в пяти крайних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пиза» является фаворитом матча по мнению букмекеров. Победа хозяев оценивается с коэффициентом 2.29. Победа оппонента — 3.10. Ничья оценена в 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.26 и 1.58.

Прогноз: Ожидаем, что в матче обе команды смогут забить. Это основная ставка.

1.95 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Пиза» — «Кремонезе» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.95.

Прогноз: Не видим явного фаворита в этом матче. Можно сыграть на ожидании ничьи в поединке.

3.10 Ничья в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Пиза» — «Кремонезе» принесёт чистый выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Ничья в матче за 3.10.