Матч 15-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Рубином» состоится 8 ноября в 16:30 мск.
«Пари НН» — последняя команда турнирной таблицы с 2 победами в нынешнем сезоне РПЛ. Клуб проиграл 4 из 5 поединков. В последнем матче «горожане» уступили всухую ЦСКА. В целом хозяева забили только в одном из пяти матчей турнира.
«Рубин» не смог победить в трех матчах подряд и сегодня однозначно попытается воспользоваться слабостью соперника. Последним результатом казанской команды является нулевая ничья с московским «Динамо».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.
- Букмекеры считают фаворитом «Рубин», котировки на победу составляют 3.05 и 2.50 соответственно.
- Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.