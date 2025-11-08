Матч 15-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Рубином» состоится 8 ноября в 16:30 мск.

«Пари НН» — последняя команда турнирной таблицы с 2 победами в нынешнем сезоне РПЛ. Клуб проиграл 4 из 5 поединков. В последнем матче «горожане» уступили всухую ЦСКА. В целом хозяева забили только в одном из пяти матчей турнира.

«Рубин» не смог победить в трех матчах подряд и сегодня однозначно попытается воспользоваться слабостью соперника. Последним результатом казанской команды является нулевая ничья с московским «Динамо».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.

Букмекеры считают фаворитом «Рубин», котировки на победу составляют 3.05 и 2.50 соответственно.

Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

