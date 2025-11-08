8 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и «Рубин». Начало встречи — 16:30 мск.

«Пари НН»

Турнирное положение: после 14 туров «Пари НН» замыкает таблицу РПЛ с 7 очками.

Последние матчи: в гостях «Пари НН» уступил ЦСКА со счетом 0:2. Снова нижегородцы показали блеклую игру и абсолютно по делу проиграли, пропустив по голу в каждом из таймов, а сами почти ничего не создали в атаке.

Ранее была ничья на своем поле с «Балтикой» (0:0) и поражение в Кубке России от «Ростова» (1:4).

Не сыграют: травмированы — Эктов (з).

Состояние команды: пока у Алексея Шпилевского в «Пари НН» откровенно не получается работа и команда по делу идет в подвале турнирной таблицы. Фактически на нормальном уровне играет только нападающий Боселли, остальные прежние лидеры сдали, задвинуты в запас или проданы летом.

«Рубин»

Турнирное положение: сейчас «Рубин» располагается на 7-й строчке в таблице РПЛ с 19 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в 14-м туре «Рубин» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» (0:0). Игра получилась не самой зрелищной, бело-голубые владели инициативой на поле, получили численное преимущество в начале второго тайма после удаления Нижегородова, но взломать ворота Ставера так и не смогли.

До этого было поражение в гостях в РПЛ от «Краснодара» (0:1) и победа в Кубке России по пенальти над «Ахматом».

Не сыграют: травмированы — Швец (п), Иву (п), дисквалифицирован — Нижегородов (з).

Состояние команды: по сравнению с прошлым сезоном «Рубин» сделал шаг в качестве игры и результатах. Состав у Рашида Рахимова очень стабильный и хоть понемногу, но усиливается качественными игроками (Кузяев, Сиве).

Статистика для ставок

В прошлом сезоне обе встречи остались за «Рубином» (4:2, 1:0)

В позапрошлом сезоне был сильнее «Пари НН» (2:1, 1:0)

В 9 последних матчах во всех турнирах «Пари НН» лишь раз сыграл вничью, у «Рубина» лишь одно поражение в 5 последних играх

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Пари НН» дают 3,0 а на «Рубин» — 2,65, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,22.

Прогноз: стилистически «Рубин» умеет и любит играть против таких соперников, как «Пари НН» с высокой линией обороны и нацеленными на атаку. Сейчас казанцы находятся в гораздо лучшем состоянии, а по составу точно сильнее.

1.83 Победа «Рубина» с форой 0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Пари НН» — «Рубин» позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Основная ставка: победа «Рубина» с форой 0 за 1,83.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, что хозяева не смогут поразить ворота «Рубина».

3.00 «Пари НН» не забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Пари НН» — «Рубин» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Дополнительная ставка: «Пари НН» не забьет за 3.0.

