«Монако» примет «Ланс» в матче 12-го тура французской Лиги 1. Событие пройдет 8 ноября на стадионе «Луи II». Начало в 23:05.
«Монако» с 20 очками в активе занимает 5-е место. В прошлом туре «монегаски» сенсационно проиграли новичку Лиги 1 — «Парижу» (0:1). Для команды Ади Хюттера это стало третьим поражением в нынешнем розыгрыше.
«Ланс» имеет 22 пункта, с которыми клуб занимает 3-е место. От первой строчки гостей отделяют 2 пункта. В прошлом туре «Ланс» обыграли «Лорьян» (3:0) и записал на свой счет 7-ю победу в сезоне. Помимо этого у коллектива ничья и 3 поражения.
«Монако» в случае победы может вернуться в топ-3, «Ланс» будет бороться с ПСЖ и «Марселем» за первые месте.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- На LiveSport.Ru есть прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры предлагают 1.95 на победу «Монако», 3.75 они предлагают на победу «Ланса».
- Искусственный интеллект считает, что «Монако» победит 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монако» — «Ланс» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.