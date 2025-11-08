«Монако» примет «Ланс» в матче 12-го тура французской Лиги 1. Событие пройдет 8 ноября на стадионе «Луи II». Начало в 23:05.

«Монако» с 20 очками в активе занимает 5-е место. В прошлом туре «монегаски» сенсационно проиграли новичку Лиги 1 — «Парижу» (0:1). Для команды Ади Хюттера это стало третьим поражением в нынешнем розыгрыше.

«Ланс» имеет 22 пункта, с которыми клуб занимает 3-е место. От первой строчки гостей отделяют 2 пункта. В прошлом туре «Ланс» обыграли «Лорьян» (3:0) и записал на свой счет 7-ю победу в сезоне. Помимо этого у коллектива ничья и 3 поражения.

«Монако» в случае победы может вернуться в топ-3, «Ланс» будет бороться с ПСЖ и «Марселем» за первые месте.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

На LiveSport.Ru есть прогноз с коэффициентом 2.10.

Букмекеры предлагают 1.95 на победу «Монако», 3.75 они предлагают на победу «Ланса».

Искусственный интеллект считает, что «Монако» победит 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монако» — «Ланс» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.