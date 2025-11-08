Стамбульский «Галатасарай» заинтересован в том, чтобы пригласить нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, информирует Fotomac.

Лионель Месси globallookpress.com

По данным источника, турецкий клуб рассматривает возможность арендовать 38-летнего аргентинца примерно на четыре месяца в период паузы между сезонами МЛС. Регулярный чемпионат в США уже завершён, а матчи плей-офф пройдут до начала декабря. Затем у Месси будет длительный перерыв до старта следующего сезона, который откроется лишь в марте 2026 года.

Предполагается, что столь продолжительная пауза может побудить форварда рассмотреть вариант краткосрочной аренды, чтобы поддерживать игровую форму перед чемпионатом мира 2026 года. В «Галатасарае» пристально наблюдают за ситуацией.

В нынешнем сезоне за «Интер Майами» Месси провёл 41 матч, в которых отметился 38 голами и 16 результативными передачами.