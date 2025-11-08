Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рассматривает возможность использовать Ферлана Менди на позиции центрального защитника, сообщает Marca.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Согласно источникам, на этой неделе 30-летний француз сыграл в центре обороны в товарищеском матче против молодежной команды. Его рост составляет 180 см.

В текущем сезоне Менди, традиционно выступающий на левом фланге обороны, ещё не появлялся в официальных матчах, так как восстанавливается после травмы.

За карьеру в «Реале» француз провёл 201 матч: 192 — на позиции левого защитника и по три игры на месте левого полузащитника и правого защитника. Ранее, в сезоне-2020/21 при Зинедине Зидане, Менди дважды выходил центральным защитником в системе с тремя защитниками.