В 12-м туре французского чемпионата «Марсель» на своем поле легко обыграл «Брест» со счетом 3:0.
На 25-й полузащитник Эйнджел Гомес забил первый мяч.
Через 7 минут Мэйсон Гринвуд увеличил преимущество своей команды с пенальти.
Точку в матче поставил на 82-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг.
Результат матча
МарсельМарсель3:0БрестФранция. Лига 1
1:0 Анхель Гомес 25' 2:0 Мэйсон Гринвуд 33' пен. 3:0 Пьер-Эмерик Обамеянг 81'
Марсель: Херонимо Рульи, Микаэль Мурильо, Бенжамен Павар, Наиф Агер (Си Джей Иган-Райли 79'), Эмерсон, Артур Вермерен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Tadjidine Mmadi 87'), Мэйсон Гринвуд (Робиньо Ваз 79'), Анхель Гомес (Matt O'Riley 70'), Игор Пайшао, Пьер-Эмерик Обамеянг (Дэррил Бакола 87')
Брест: Радослав Маецки, Брэдли Локо (Дауда Гиндо 33'), Сумола Кулибали, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Мама Бальде (Реми Лабо Ласкари 46'), Уго Маньетти (Амиду Макалу 75'), Жорис Шотар (Эрик Эбимбе 82'), Людовик Ажорк, Пате Мбуп (Лука Тусар 46'), Ромен дель Кастильо
Жёлтая карточка: Пате Мбуп 37' (Брест)
После этой победы «Марсель» вышел на первое место в Лиге 1 с 25 очками. «Брест» (10) — 13-й.