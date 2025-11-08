После этой победы «Марсель» вышел на первое место в Лиге 1 с 25 очками. «Брест» (10) — 13-й.

Точку в матче поставил на 82-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг.

Через 7 минут Мэйсон Гринвуд увеличил преимущество своей команды с пенальти.

На 25-й полузащитник Эйнджел Гомес забил первый мяч.

В 12-м туре французского чемпионата «Марсель» на своем поле легко обыграл «Брест» со счетом 3:0.

2.33

Прогнозы•Завтра 22:45 «Лион» — ПСЖ. Прогноз и ставка Парижане сразу примутся за дело

Футбол•Вчера 20:12 Точка отсчета для Станковича: «Спартак» видит альтернативу сербу в Риере

Футбол•Вчера 14:49 Итоги тура ЛЧ: непробиваемый «Арсенал», яркая «Бавария» и нулевые «Аякс» и «Бенфика»

Футбол•Вчера 01:29 «Бетис» разобрал «Лион»: Абде и Антони сделали матч за пять минут

Футбол•06/11/2025 22:45 «Ницца» — «Фрайбург»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 20:04 РПЛ-2030: как чемпионат России по футболу изменится за 5 лет?

Футбол•Сегодня 13:28 От революции к эволюции: почему «Ливерпуль» внезапно пришел в себя

Футбол•Сегодня 10:51 Экзамен для Гвардиолы: матч с «Ливерпулем» покажет, вернулся ли настоящий «Манчестер Сити»

Футбол•Вчера 15:52 Звезды без блеска: Симонс, Шешко и другие летние трансферы АПЛ, которые уже вызывают вопросы

Футбол•Вчера 17:16 От «Манчестер Юнайтед» до Мельбурна: почему Хуан Мата всё еще не готов уйти из футбола

Выбор читателей

Футбол•05/11/2025 07:00 Падение «Крыльев Советов»: отставка Магомеда Адиева неминуема?

Футбол•04/11/2025 08:02 Николай Писарев: Сегодня «Краснодар» — главный претендент на «золото»

Футбол•03/11/2025 23:17 Трансферный дайджест. 27 октября — 3 ноября

Футбол•02/11/2025 23:16 «Краснодар» чуть не подарил ничью «Спартаку»: чемпиону пришлось отбиваться после двух удалений

Футбол•05/11/2025 01:07 Куртуа не смог спасти «Реал»: «Ливерпуль» возвращает уверенность в Лиге Чемпионов

Самое интересное

Футбол•16/08/2025 13:01 Будущая звезда: почему «Ливерпуль» отдал 35 млн евро за неизвестного итальянца

Футбол•14/08/2025 12:54 Дискриминация по возрасту: топ-10 игроков АПЛ, которых списали раньше времени

Бои•14/08/2025 12:18 Проигрыш Диаса, перформансы Холлоуэя — вспоминаем хронологию боев за титул BMF

Футбол•13/08/2025 13:13 Бразильский Дрогба, герой КЧМ и трудяга из Бундеслиги. Топ-10 недооцененных трансферов АПЛ