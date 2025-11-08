прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.23

8 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Брест». Начало игры — в 19:00 мск.

«Марсель»

Турнирное положение: «Бело-голубые» сражаются за чемпионский титул. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Марсель» всего на 2 очка отстает от лидера. А вот отличилась команда 25 результативными выстрелами в 11 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бело-голубые» уступили «Аталанте» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Осеру» (1:0). А вот поединок с «Анже» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Марсель» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Леонардо Балерди, Амин Гуири, Тимоти Веа — травмированы. Улиссес Гарсия — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Бело-голубым» явно не хватает пресловутой монолитности. Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.

Причем «Марсель» исторически успешно противостоит «Бресту». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Бело-голубые» намерены не отпускать в отрыв ПСЖ.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» текущий чемпионат проводят бледновато. Команда ныне пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем «Брест» лишь на один зачетный балл опережает опасную зону. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 18 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» не смогли одолеть «Лион» (0:0).

До того команда с минимальным счетом уступила «Гавру». А вот чуть ранее она потерпела поражение от ПСЖ (0:3).

При этом «Брест» в 5 своих последних поединках добыл лишь 3 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пираты» намерены побороться за попадание в еврокубки. Вот только в среднем команда пропускает чаще гола за матч.

При этом «Брест» не столь ярко выглядит в плане реализации. Да и не побеждала команда в пяти своих последних поединках.

Плюс ко всему, «пираты» уступили «Марселю» в 2 последних очных поединках. А вот в нынешней диспозиции команда намерена зацепиться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Бело-голубые» в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

«Брест» не побеждает уже 5 матчей кряду

«Пираты» уступили «Марселю» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.78, а победа оппонента — в скромные 6.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.24.

Прогноз: «Марсель» борется за чемпионство, и уж точно не должен иметь проблем со скромным оппонентом.

Номинальные хозяева весьма результативно атакуют, да и «Брест» нынче выглядит бледновато.

Ставка: Фора «Марселя» -1.5 за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63