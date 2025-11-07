Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос о возможном продлении контракта с коллективом.

Томас Тухель globallookpress.com

«Сейчас нам нечего объявлять. Я очень доволен тем, как идут дела, и, думаю, федерация тоже очень довольна. Но это касается только текущей ситуации. Мне нужно снова проявить себя, а остальное приложится. Самое главное — сохранять концентрацию на следующих тренировочных сборах. Я в хорошем расположении духа, потому что мне нравится команда, поддержка федерации и направление, в котором она движется. Это мой приоритет. Я много думал о своем контракте, но у нас есть время всё взвесить», — цитирует Тухеля Footmercato.

Напомним, что сборная Англии досрочно пробилась на чемпионат мира 2026 года.