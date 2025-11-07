В матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы «Штутгарт» сломил сопротивление «Фейеноорда» со счетом 2:0.

Дениз Ундав («Штутгарт»)
Дениз Ундав («Штутгарт») globallookpress.com

Судьбу противостояния решили забитые мячи, авторами которых стали Билаль Эль Ханнус и Дениз Ундав.

Результат матча

ШтутгартШтутгартШтутгарт2:0ФейеноордФейеноордРоттердам
1:0 Билаль эль-Ханнус 84' 2:0 Дениз Ундав 90+1'
Штутгарт:  Александр Нюбель,  Йоша Вагноман (Джейми Левелинг 46'),  Юлиан Хабот (Рамон Хендрикс 80'),  Максимилиан Миттельштадт (Дан-Аксель Загаду 80'),  Лоранс Ассиньон,  Финн Ельч,  Чема Андрес,  Ангело Штиллер,  Билаль эль-Ханнус (Крис Фюрих 85'),  Тьягу Томаш (Бадредин Буанани 85'),  Дениз Ундав
Фейеноорд:  Тимон Велленройтер,  Гейс Смал,  Цуёси Ватанабэ,  Дживайро Рид,  Лучано Валенте (Барт Ниувкоп 82'),  Квинтен Тимбер,  Гонсалу Боржеш (Лео Сауэр 72'),  Аясэ Уэда,  Анис Хадж-Мусса,  Кайл Ларин,  Anel Ahmedhodzic
Жёлтые карточки:  Юлиан Хабот 23',  Максимилиан Миттельштадт 45+2',  Чема Андрес 89'  —  Анис Хадж-Мусса 32',  Дживайро Рид 57',  Квинтен Тимбер 64',  Гейс Смал 68'

У «Штутгарта» стало 6 очков и 21-е место в турнирной таблице, «Фейеноорд» с 3 баллами — 29-й.

В другой игре «Ференцварош» выиграл у «Лудогорца» со счетом 3:1.

На точные удары Габи Каничовского, Каду и Ленни Джозефа гости ответили только голом Сона.

В активе «Ференцвароша» теперь 10 очков и третье место в турнирной таблице, «Лудогорец» с 3 баллами на 30-й позиции.

И, наконец, «Генк» на выезде победил «Брагу» со счетом 4:3.

В составе победителей забивали Дан Хейманс, Йира Сор, Хьен-Гю О и Яймар Медина.  За хозяев же отличилис ь Родриго Саласар(дважды) и Густаф Лагербилке.

«Брага» с 9 очками стала пятой, «Генк» (7) — 13-й.