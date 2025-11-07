В матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы «Штутгарт» сломил сопротивление «Фейеноорда» со счетом 2:0.
Судьбу противостояния решили забитые мячи, авторами которых стали Билаль Эль Ханнус и Дениз Ундав.
Результат матча
У «Штутгарта» стало 6 очков и 21-е место в турнирной таблице, «Фейеноорд» с 3 баллами — 29-й.
В другой игре «Ференцварош» выиграл у «Лудогорца» со счетом 3:1.
На точные удары Габи Каничовского, Каду и Ленни Джозефа гости ответили только голом Сона.
В активе «Ференцвароша» теперь 10 очков и третье место в турнирной таблице, «Лудогорец» с 3 баллами на 30-й позиции.
И, наконец, «Генк» на выезде победил «Брагу» со счетом 4:3.
В составе победителей забивали Дан Хейманс, Йира Сор, Хьен-Гю О и Яймар Медина. За хозяев же отличилис ь Родриго Саласар(дважды) и Густаф Лагербилке.
«Брага» с 9 очками стала пятой, «Генк» (7) — 13-й.