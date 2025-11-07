В матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы «Штутгарт» сломил сопротивление «Фейеноорда» со счетом 2:0.

Дениз Ундав («Штутгарт») globallookpress.com

Судьбу противостояния решили забитые мячи, авторами которых стали Билаль Эль Ханнус и Дениз Ундав.

Результат матча Штутгарт Штутгарт 2:0 Фейеноорд Роттердам 1:0 Билаль эль-Ханнус 84' 2:0 Дениз Ундав 90+1' Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман ( Джейми Левелинг 46' ), Юлиан Хабот ( Рамон Хендрикс 80' ), Максимилиан Миттельштадт ( Дан-Аксель Загаду 80' ), Лоранс Ассиньон, Финн Ельч, Чема Андрес, Ангело Штиллер, Билаль эль-Ханнус ( Крис Фюрих 85' ), Тьягу Томаш ( Бадредин Буанани 85' ), Дениз Ундав Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Гейс Смал, Цуёси Ватанабэ, Дживайро Рид, Лучано Валенте ( Барт Ниувкоп 82' ), Квинтен Тимбер, Гонсалу Боржеш ( Лео Сауэр 72' ), Аясэ Уэда, Анис Хадж-Мусса, Кайл Ларин, Anel Ahmedhodzic Жёлтые карточки: Юлиан Хабот 23', Максимилиан Миттельштадт 45+2', Чема Андрес 89' — Анис Хадж-Мусса 32', Дживайро Рид 57', Квинтен Тимбер 64', Гейс Смал 68'

Статистика матча 6 Удары в створ 3 5 Удары мимо 1 52 Владение мячом 48 2 Угловые удары 5 0 Офсайды 1 26 Фолы 22

У «Штутгарта» стало 6 очков и 21-е место в турнирной таблице, «Фейеноорд» с 3 баллами — 29-й.

В другой игре «Ференцварош» выиграл у «Лудогорца» со счетом 3:1.

На точные удары Габи Каничовского, Каду и Ленни Джозефа гости ответили только голом Сона.

В активе «Ференцвароша» теперь 10 очков и третье место в турнирной таблице, «Лудогорец» с 3 баллами на 30-й позиции.

И, наконец, «Генк» на выезде победил «Брагу» со счетом 4:3.

В составе победителей забивали Дан Хейманс, Йира Сор, Хьен-Гю О и Яймар Медина. За хозяев же отличилис ь Родриго Саласар(дважды) и Густаф Лагербилке.

«Брага» с 9 очками стала пятой, «Генк» (7) — 13-й.