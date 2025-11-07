Главный тренер санкт-петербургского «Зенита»﻿ Сергей Семак прокомментировал включение нападающего команды Луиса Энрике в список номинантов на попадание в команду года по версии ФИФА.

Луис Энрике globallookpress.com

«Конечно, это значительное событие за его заслуги. Это говорит о том, что эксперты смотрят за матчами и сборной Бразилии, и также интересуются тем, какой у нас чемпионат. Что касается победы, конечно, сложно говорить об этом, но то, что внимание к нему самое пристальное — это факт, и ему нужно окончательно адаптироваться к нашему чемпионату»﻿, — сообщил официальный сайт «Зенита».

В нынешнем сезоне Луис Энрике провел 14 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 25 миллионов евро.