Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о вызове Ламина Ямаля в сборную Испании.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Я всегда воспринимаю вызов в сборную как признание, а Ламин — лучший в мире на своей позиции. Логично, что его вызывают, но мне бы хотелось, чтобы его игровое время было дозировано, ведь, кроме того, Испания уже практически вышла из группы — кажется, им нужно всего одно очко.

Но я не хочу влиять на тренера сборной или вступать в полемику. Понимаю, что его вызывают — это признание. Я вижу у Ламина выдающийся талант. Матч, который он провел в Брюгге… Он был расстроен, потому что мы не выиграли. Он повел команду за собой и провел потрясающий матч. Смотреть на него в такой форме — одно удовольствие.

Учитывая пубалгию, он прилагает огромные усилия», — цитирует Лапорту Marca.

Напомним, что в последнее время Ямаль вынужден был пропустить несколько матчей по причине травмы.