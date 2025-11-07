Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Первое поражение «Лиона» в Лиге Европы оказалось предсказуемым. Паулу Фонсека сознательно пошёл на риск и дал отдохнуть лидерам перед встречей с «ПСЖ». А «Бетис» Мануэля Пеллегрини воспользовался возможностью. Вечер в Севилье прошёл без яркого доминирования, но с показательной разницей в опыте, организации и умении дожимать.

Результат матча

БетисСевильяБетис2:0ЛионЛионЛион
1:0 Абде Эззальзули 30' 2:0 Антони 35'
Бетис:  Альваро Вальес,  Диего Льоренте,  Натан,  Диего Гомес,  Пабло Форнальс (Нельсон Деосса 78'),  Марк Рока,  Джовани Ло Чельсо (Серхи Альтмира 65'),  Айтор Руйбаль,  Антони (Родриго Рикельме 87'),  Абде Эззальзули (Пере Гарсия 87'),  Седрик Бакамбу (Эсекьель Авила 78')
Лион:  Доминик Грейф,  Абнер Винисиус (Николас Тальяфико 46'),  Мусса Ньякат,  Рубен Клюйверт,  Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Клинтон Мата 84'),  Халес Мера (Павел Шульц 65'),  Адам Карабец,  Матис Де Карвалью,  Таннер Тессманн (Тайлер Мортон 65'),  Мартин Сатриано,  Энцо Молебе
Жёлтые карточки:  Седрик Бакамбу 70',  Айтор Руйбаль 90+4'  —  Абнер Винисиус 24',  Николас Тальяфико 90',  Афонсу Морейра 90+1'

С самого объявления состава стало ясно, что акценты «Лиона» расставлены в пользу чемпионата.  Семь изменений по сравнению с последней игрой против «Бреста» и ставка на тех, кто только начинает путь во взрослом футболе.  Восемнадцатилетние Мера и Де Карвалью, дебютант в старте Молебе.  Эти фамилии красиво смотрелись в протоколе, но не спасли от главной проблемы — «Лион» выглядел слишком сырым, без структуры и агрессии.

Пеллегрини, напротив, оставил привычную основу.  После серии из трёх побед подряд андалусийцы подошли к матчу на опыте, как будто заранее знали, как взять три очка.  Первые двадцать минут были равными — обмен короткими комбинациями, проблески Тессмана и Молебе в центре, редкие выходы Абде и Антони по флангам.  Но стоило «Лиону» допустить одну неточную передачу в первой фазе, как всё перевернулось.

На 29-й минуте Де Карвалью потерял мяч в центре поля, и это стало спусковым крючком.  Грейф выручил после выхода Абде, но «Бетис» заработал угловой.  Подача Джовани Ло Чельсо, скидка Седрика Бакамбу — и Абде вколачивает мяч в сетку почти с линии ворот.

Эз Абде
Эз Абде globallookpress.com

Ровно через пять минут испанцы, как окажется позже, нанесли решающий удар.  Марк Рока со своей половины выдал гениальный пас на рывок Антони, и бразилец, выскочив в одиночку на Грейфа, изящно перебросил его.  Всё — 2:0, и матч по сути стал вопросом выдержки.

Антони
Антони globallookpress.com

Молодость «Лиона» против опыта Андалусии

Эти два эпизода показали, насколько разным был уровень спокойствия.  «Бетис» не суетился, играл просто и компактно, а «Лион» метался между идеями.  В середине поля гостей не было нужного ритма.  Тессманн и Молебе теряли мячи, отрезанные от линии атаки, а Фонсека, наблюдая с кромки, лишь разводил руками.  Вингеры не сумели растянуть оборону соперника, и до перерыва «Лион» не нанёс ни одного удара в створ.

При этом Пеллегрини не гнал команду вперёд.  Он понимал, что вторая половина пройдёт под контролем, если не дать французам поверить в себя.  Его «Бетис» давно научился играть на экономии сил — терпеть в центре, накрывать на чужой половине только точечно, а потом выбегать за счёт скорости Абде и Антони.  Именно этот дуэт стал визитной карточкой сезона.  По крайней мере, пока в состав не вернётся Иско.

«Реал Бетис» – «Лион»
«Реал Бетис» – «Лион» globallookpress.com

Смена ритма после перерыва

На старте второго тайма Фонсека бросил в бой Афонсу Морейру, пытаясь вернуть движение в атаке.  И действительно, «Лион» заиграл чуть живее.  Мера выдал лучший момент гостей — технично обыграл Льоренте и пробил рядом со штангой.  Публика даже зааплодировала, будто признав талант, которому не хватило времени расцвести.  Активизировались и фланги: Мэйтленд-Найлз с Тальяфико начали активно подключаться, создавая численное преимущество, но до ударов дело почти не доходило.

«Бетис» спокойно гасил каждый всплеск.  Вальес за весь матч совершил лишь два сейва, и оба — без особой угрозы.  Команда Пеллегрини выглядеоа как взрослый против подростка, позволяла играть, но всё контролировала.  Когда «Лион» начал поддавливать, тренер «Бетиса» усилил середину выходом Серхи Альтимиры, сдвинул Пабло Форнальса выше — и закрыл любые проходы через центр.

«Реал Бетис» – «Лион»
«Реал Бетис» – «Лион» globallookpress.com

В концовке хозяева могли довести до разгрома.  Абде снова убежал за спину Тальяфико, обошёл Грейфа, но защитник сам успел перехватить мяч на линии.  А на 85-й минуте «Лион» пожаловался на пенальти — Клюйверт упал в борьбе, но ВАР отказал.  Как итог — ровная концовка, в которой андалусийцы берегли силы, а французы морально готовились к «ПСЖ».

Контраст философий

«Бетис» победил не за счёт вдохновения — скорее, за счёт привычки.  Складывается ощущение, что у команды Пеллегрини всё идеально рассчитано.  Её футбол не кричит о своей уникальности, но часто обеспечивает победы.  У «Бетиса» же всё идёт по плану.  Четвёртая победа подряд во всех турнирах, третья подряд «на ноль» и уверенный подъем в зону плей-офф.

«Лион» же показал противоположное — интересный, но неустойчивый проект.  Молодёжь жаждет атаковать, но пока что теряется в ключевых моментах.  Без Толиссо и Фофана центр потерял структуру, без лидеров — характер.  Фонсека рисковал ради чемпионата и получил заслуженное поражение.  «Лион» остался на седьмом месте в таблице, но драмой это назвать нельзя: девять очков после трёх первых туров уже дали хороший запас прочности.