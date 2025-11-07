Первое поражение «Лиона» в Лиге Европы оказалось предсказуемым. Паулу Фонсека сознательно пошёл на риск и дал отдохнуть лидерам перед встречей с «ПСЖ». А «Бетис» Мануэля Пеллегрини воспользовался возможностью. Вечер в Севилье прошёл без яркого доминирования, но с показательной разницей в опыте, организации и умении дожимать.

Результат матча Бетис Севилья 2:0 Лион Лион 1:0 Абде Эззальзули 30' 2:0 Антони 35' Бетис: Альваро Вальес, Диего Льоренте, Натан, Диего Гомес, Пабло Форнальс ( Нельсон Деосса 78' ), Марк Рока, Джовани Ло Чельсо ( Серхи Альтмира 65' ), Айтор Руйбаль, Антони ( Родриго Рикельме 87' ), Абде Эззальзули ( Пере Гарсия 87' ), Седрик Бакамбу ( Эсекьель Авила 78' ) Лион: Доминик Грейф, Абнер Винисиус ( Николас Тальяфико 46' ), Мусса Ньякат, Рубен Клюйверт, Эйнсли Мэйтленд-Найлс ( Клинтон Мата 84' ), Халес Мера ( Павел Шульц 65' ), Адам Карабец, Матис Де Карвалью, Таннер Тессманн ( Тайлер Мортон 65' ), Мартин Сатриано, Энцо Молебе Жёлтые карточки: Седрик Бакамбу 70', Айтор Руйбаль 90+4' — Абнер Винисиус 24', Николас Тальяфико 90', Афонсу Морейра 90+1'

Статистика матча 6 Удары в створ 3 1 Удары мимо 7 34 Владение мячом 67 2 Угловые удары 6 0 Офсайды 2 10 Фолы 12

С самого объявления состава стало ясно, что акценты «Лиона» расставлены в пользу чемпионата. Семь изменений по сравнению с последней игрой против «Бреста» и ставка на тех, кто только начинает путь во взрослом футболе. Восемнадцатилетние Мера и Де Карвалью, дебютант в старте Молебе. Эти фамилии красиво смотрелись в протоколе, но не спасли от главной проблемы — «Лион» выглядел слишком сырым, без структуры и агрессии.

Пеллегрини, напротив, оставил привычную основу. После серии из трёх побед подряд андалусийцы подошли к матчу на опыте, как будто заранее знали, как взять три очка. Первые двадцать минут были равными — обмен короткими комбинациями, проблески Тессмана и Молебе в центре, редкие выходы Абде и Антони по флангам. Но стоило «Лиону» допустить одну неточную передачу в первой фазе, как всё перевернулось.

На 29-й минуте Де Карвалью потерял мяч в центре поля, и это стало спусковым крючком. Грейф выручил после выхода Абде, но «Бетис» заработал угловой. Подача Джовани Ло Чельсо, скидка Седрика Бакамбу — и Абде вколачивает мяч в сетку почти с линии ворот.

Эз Абде globallookpress.com

Ровно через пять минут испанцы, как окажется позже, нанесли решающий удар. Марк Рока со своей половины выдал гениальный пас на рывок Антони, и бразилец, выскочив в одиночку на Грейфа, изящно перебросил его. Всё — 2:0, и матч по сути стал вопросом выдержки.

Антони globallookpress.com

Молодость «Лиона» против опыта Андалусии

Эти два эпизода показали, насколько разным был уровень спокойствия. «Бетис» не суетился, играл просто и компактно, а «Лион» метался между идеями. В середине поля гостей не было нужного ритма. Тессманн и Молебе теряли мячи, отрезанные от линии атаки, а Фонсека, наблюдая с кромки, лишь разводил руками. Вингеры не сумели растянуть оборону соперника, и до перерыва «Лион» не нанёс ни одного удара в створ.

При этом Пеллегрини не гнал команду вперёд. Он понимал, что вторая половина пройдёт под контролем, если не дать французам поверить в себя. Его «Бетис» давно научился играть на экономии сил — терпеть в центре, накрывать на чужой половине только точечно, а потом выбегать за счёт скорости Абде и Антони. Именно этот дуэт стал визитной карточкой сезона. По крайней мере, пока в состав не вернётся Иско.

«Реал Бетис» – «Лион» globallookpress.com

Смена ритма после перерыва

На старте второго тайма Фонсека бросил в бой Афонсу Морейру, пытаясь вернуть движение в атаке. И действительно, «Лион» заиграл чуть живее. Мера выдал лучший момент гостей — технично обыграл Льоренте и пробил рядом со штангой. Публика даже зааплодировала, будто признав талант, которому не хватило времени расцвести. Активизировались и фланги: Мэйтленд-Найлз с Тальяфико начали активно подключаться, создавая численное преимущество, но до ударов дело почти не доходило.

«Бетис» спокойно гасил каждый всплеск. Вальес за весь матч совершил лишь два сейва, и оба — без особой угрозы. Команда Пеллегрини выглядеоа как взрослый против подростка, позволяла играть, но всё контролировала. Когда «Лион» начал поддавливать, тренер «Бетиса» усилил середину выходом Серхи Альтимиры, сдвинул Пабло Форнальса выше — и закрыл любые проходы через центр.

«Реал Бетис» – «Лион» globallookpress.com

В концовке хозяева могли довести до разгрома. Абде снова убежал за спину Тальяфико, обошёл Грейфа, но защитник сам успел перехватить мяч на линии. А на 85-й минуте «Лион» пожаловался на пенальти — Клюйверт упал в борьбе, но ВАР отказал. Как итог — ровная концовка, в которой андалусийцы берегли силы, а французы морально готовились к «ПСЖ».

Контраст философий

«Бетис» победил не за счёт вдохновения — скорее, за счёт привычки. Складывается ощущение, что у команды Пеллегрини всё идеально рассчитано. Её футбол не кричит о своей уникальности, но часто обеспечивает победы. У «Бетиса» же всё идёт по плану. Четвёртая победа подряд во всех турнирах, третья подряд «на ноль» и уверенный подъем в зону плей-офф.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Лион» же показал противоположное — интересный, но неустойчивый проект. Молодёжь жаждет атаковать, но пока что теряется в ключевых моментах. Без Толиссо и Фофана центр потерял структуру, без лидеров — характер. Фонсека рисковал ради чемпионата и получил заслуженное поражение. «Лион» остался на седьмом месте в таблице, но драмой это назвать нельзя: девять очков после трёх первых туров уже дали хороший запас прочности.