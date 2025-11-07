«Барселона» в прошлом матче﻿ едва не уступила «Брюгге»﻿, сыграв вничью в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:3.

Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны» globallookpress.com

Хозяева трижды выходили вперед, а каталонцы каждый раз сравнивали счет. Голы за «Барселону» забили Ферран Торрес и Ламин Ямаль, а также один мяч в свои ворота отправил игрок «Брюгге» Христос Цолис.

Главной проблемой сине-гранатовых в текущем сезоне остается неубедительная игра в обороне — в 15 матчах сезона-2025/26 во всех турнирах они пропустили 20 мячей. Это второй худший показатель команды на данном отрезке сезона в XXI веке. Хуже оборона играла лишь в сезоне-2015/16, когда в первых 15 матчах было пропущено 23 мяча.