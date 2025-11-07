Португальский специалист Рубен Аморим, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», был признан лучшим тренером октября в Английской Премьер-лиге, сообщили в пресс-службе АПЛ.
В октябре под его руководством команда провела три матча в чемпионате Англии и одержала три победы: над «Сандерлендом» (2:0), «Ливерпулем» (2:1) и «Брайтоном» (4:2).
В числе конкурентов Аморима на звание лучшего тренера были Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Андони Ираола («Борнмут»).
После десяти игр в сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в таблице, набрав 17 очков.