Португальский специалист Рубен Аморим﻿, возглавляющий «Манчестер Юнайтед»﻿, был признан лучшим тренером октября в Английской Премьер-лиге, сообщили в пресс-службе АПЛ.

Рубен Аморим globallookpress.com

В октябре под его руководством команда провела три матча в чемпионате Англии и одержала три победы: над «Сандерлендом»﻿ (2:0), «Ливерпулем»﻿ (2:1) и «Брайтоном»﻿ (4:2).

В числе конкурентов Аморима на звание лучшего тренера были Микель Артета («Арсенал»﻿), Унаи Эмери («Астон Вилла»﻿) и Андони Ираола («Борнмут»﻿).

После десяти игр в сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в таблице, набрав 17 очков.