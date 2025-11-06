Завершились два матча 4-го тура общего этапа Лиги Европы.
«Црвена Звезда» обыграла «Лилль» со счетом 1:0.
Единственный гол у хозяев записал на свой счет Марко Арнаутович на 85-й минуте с пенальти.
Результат матча
Црвена ЗвездаБелград1:0ЛилльЛилль
1:0 Марко Арнаутович 85' пен.
Црвена Звезда: Матеус, Соль Ён Ву, Франклин Тебо, Милош Велькович, Наяир Тикнизян, Раде Крунич, Томас Гендель (Василие Костов 66'), Мирко Иванич (Милсон 88'), Тими Элшник, Неманья Радоньич (Александар Катай 90'), Марко Арнаутович (Бруно Дуарте 88')
Лилль: Берке Озер, Калвин Вердонк (Ромен Перро 86'), Айсса Манди, Шансель Мбемба, Тьяго Сантос (Оливье Жиру 67'), Набиль Бенталеб, Айюб Буадди, Хамза Игаман (Тома Мёнье 67'), Фелиш Коррея (Матиас Фернандес 67'), Мариус Брохольм, Ngal'ayel Mukau (Хакон-Арнар Харальдссон 81')
Жёлтые карточки: Неманья Радоньич 18', Марко Арнаутович 66', Матеус 90+2' — Берке Озер 84', Матиас Фернандес 90+3'
После этого матча «Црвена Звезда» занимает 24-е место в таблице с 4 очками в активе. «Лилль» — на 15-й строчке (6).
«Штурм» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью со счетом 0:0.
На 35-й минуте гости могли открыть счет. Арбитр назначил пенальти в ворота «Штурма», но игрок «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
«Штурм» занимает 23-е место в таблице с 4 очками в активе, а «Ноттингем Форест» — на 19-й позиции (5).