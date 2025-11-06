Завершились два матча 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

Фрагмент матча «Црвена Звезда» — «Лилль» globallookpress.com

«Црвена Звезда» обыграла «Лилль» со счетом 1:0.

Единственный гол у хозяев записал на свой счет Марко Арнаутович на 85-й минуте с пенальти.

Результат матча Црвена Звезда Белград 1:0 Лилль Лилль 1:0 Марко Арнаутович 85' пен. Црвена Звезда: Матеус, Соль Ён Ву, Франклин Тебо, Милош Велькович, Наяир Тикнизян, Раде Крунич, Томас Гендель ( Василие Костов 66' ), Мирко Иванич ( Милсон 88' ), Тими Элшник, Неманья Радоньич ( Александар Катай 90' ), Марко Арнаутович ( Бруно Дуарте 88' ) Лилль: Берке Озер, Калвин Вердонк ( Ромен Перро 86' ), Айсса Манди, Шансель Мбемба, Тьяго Сантос ( Оливье Жиру 67' ), Набиль Бенталеб, Айюб Буадди, Хамза Игаман ( Тома Мёнье 67' ), Фелиш Коррея ( Матиас Фернандес 67' ), Мариус Брохольм, Ngal'ayel Mukau ( Хакон-Арнар Харальдссон 81' ) Жёлтые карточки: Неманья Радоньич 18', Марко Арнаутович 66', Матеус 90+2' — Берке Озер 84', Матиас Фернандес 90+3'

Статистика матча 3 Удары в створ 3 5 Удары мимо 6 40 Владение мячом 60 5 Угловые удары 3 3 Офсайды 0 17 Фолы 14

После этого матча «Црвена Звезда» занимает 24-е место в таблице с 4 очками в активе. «Лилль» — на 15-й строчке (6).

«Штурм» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью со счетом 0:0.

На 35-й минуте гости могли открыть счет. Арбитр назначил пенальти в ворота «Штурма», но игрок «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

«Штурм» занимает 23-е место в таблице с 4 очками в активе, а «Ноттингем Форест» — на 19-й позиции (5).