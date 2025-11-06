Смогут ли хозяева использовать фактор своего поля и поставить в тупик опытных французов?

В четверг, 6 ноября, состоится матч 4-го тура Лиги Европы, в котором «Црвена Звезда» примет «Лилль». Начало игры — в 20:45 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

54' Отличный шанс! Франклин Тебо Ученна здорово сыграл на отскоке и нанес точный удар в левый угол, но штанга спасла ворота.

52' Буадди пошел в обводку, однако опытный защитник без труда остановил его продвижение. Тем не менее, мяч уходит за лицевую линию — угловой для «Лилля».

50' Хамза Игамане попытался провести индивидуальный проход, но защитник грамотно прочитал ситуацию.

48' Радоньич попытался пройти через оборону. Попытка завершилась неудачей.

46' Второй тайм начался! Гости разыгрывают мяч с центра поля.

45' Первый тайм окончен. Команды не определили фаворита в первой половине встречи. Перерыв.

Статистика матча 2 Удары в створ 1 2 Удары мимо 5 37 Владение мячом 63 3 Угловые удары 3 12 Фолы 7

44' Коррея попытался пройти через оборону, однако его попытка завершилась неудачей — мяч был чисто выбит.

43' ГОЛЕВОЙ МОМЕНТ! Брохолм получил мяч на правом фланге и продемонстрировал великолепное индивидуальное мастерство, прорвавшись в штрафную площадь. Его обводящий удар в дальний верхний угол был великолепен, но мяч прошёл буквально в сантиметрах от «девятки».

41' «Лилль» заработал штрафной на половине поля соперника. Калвин Вердонк с правого фланга исполнил хитрую попытку удара, но мяч улетел далеко за пределы ворот.

39' Мирко Иванич продемонстрировал отличное мастерство, навесив мяч в штрафную.

37' Тиагу Сантос вновь попытался создать острый момент, но защитники «Црвены Звезды» действовали уверенно.

35' Хэндель провёл отличную атаку по центру и сделал своевременную передачу в правую зону штрафной площади. Неманья Радоньич мгновенно откликнулся и в одно касание прострелил мяч в центр.

33' В результате продолжительной позиционной атаки Бенталеб получил мяч перед штрафной и нанёс опасный удар. К сожалению для «Лилля», выстрел прошёл мимо цели.

31' Неудачный стандарт! Вердонк пробил со штрафного, но удар получился слишком высоким. Мяч улетел за пределы поля!

30' Мариуш Брохольм эффектно освободился от опеки защитников и нанёс прицельный удар. Мяч, к сожалению для «Лилля», прошёл рядом с левой стойкой ворот, уйдя за лицевую линию — вратарь сербской команды вводит мяч в игру.

28' Коррея попытался разыграть мяч в штрафной ударом с короткой дистанции, но оборона соперника не позволила развить атаку.

26' Брохольм направил мяч в штрафную. Защитники «Црвены Звезды» уверенно справились с ситуацией и отвели опасность.

24' «Лилль» получил право на угловой на правом фланге. Вердонк мастерски пытался направить мяч в ворота, однако его закрученный удар прошёл намного выше цели.

22' Хэндель запустил атаку своей команды, сделав своевременную передачу в правую зону. Радоньич моментально выполнил прострел, но Озер был начеку и забрал мяч.

20' Арнаутович бил с угла штрафной, но защитник не позволил мячу добраться до ворот. Мяч ушёл в аут.

19' Судья показал Радоньичу жёлтую карточку за неспортивное поведение.

18' Калвин Вердонк исполнял угловой, но не смог найти пасом своих игроков.

16' Фелиш Коррея пытался организовать опасный момент в одиночку, но защитники соперника действовали надёжно. Мяч вышел за боковую линию — угловой для «Лилля».

14' Опасно! Мирко Иванич сделал прекрасный кросс с лицевой линии, Марко Арнаутович бил в упор, но голкипер Берке Озер совершил сейв!

12' Неманья Радоньич пытался создать момент. Берке Озер своевременно покинул ворота и выбил мяч.

10' Арнаутович из «Црвена Звезда» совершил нарушение в атаке.

09' Мирко Иванич направил мяч в штрафную площадь, но оборона быстро справилась с моментом.

07' Радоньич пытался найти пасом одноклубников, пытаясь прокинуть мяч между защитниками, однако попытка оказалась неудачной.

05' Арнаутович наносит дальний удар, но мяч касается штанги.

03' Сербская команда начала встречу без лишней спешки, разыгрывая мяч в основном в центре поля.

01' В сегодняшнем матче встретятся «Црвена Звезда» и «Лилль». Хозяева разыгрывают мяч с центра поля. Матч начался

20:20 «Црвена Звезда»: Матеус Магальяйнс, Соль Ён Ву, Франклин Тебо, Милош Велькович, Наир Тикнизян, Тими Элшник, Раде Крунич, Неманя Радонич, Томаш Хендель, Мирко Иванич, Марко Арнаутович.

20:20 «Лилль»: Берке Озер, Тиагу Сантуш, Айсса Манди, Натан Нгой, Калвин Вердонк, Бенжамин Андре, Уго Рагубер, Матиас Фернандес-Пардо, Осаме Сахрауи, Феликс Коррейя, Хамза Игамане.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» готовится к важному матчу в рамках Лиги Чемпионов против французского «Лилля». На данный момент команда показывает неоднозначные результаты в еврокубковом турнире: с одним набранным очком занимает 30-ю позицию в турнирной таблице, отставая на два балла от зоны плей-офф.

Однако в национальном первенстве дела у белградского клуба обстоят значительно лучше. После 13 сыгранных матчей чемпионата Сербии команда возглавляет турнирную таблицу, имея лишь одно очко преимущества над своим главным конкурентом — «Партизаном».

В последних матчах «Црвена Звезда» демонстрирует довольно стабильную игру. В шести последних встречах во всех турнирах команда потерпела лишь два поражения, одержав две победы и дважды сыграв вничью. В последнем матче чемпионата белградцы на своём поле не смогли обыграть «Радника», завершив встречу вничью 1:1. А перед этим команда потерпела поражение в гостях от «Воеводины» со счётом 2:3.

К предстоящему матчу команда подходит не в оптимальном составе. Из-за травм не смогут принять участие в игре Лучич, Сандоваль и Бабика. Дисквалифицированных игроков в составе нет.

В текущем сезоне Лиги Чемпионов два игрока «Црвены Звезды» отметились забитыми мячами: Марко Арнаутович и Василие Костов. Несмотря на неплохую форму команды в последних матчах, шансы на положительный результат в противостоянии с «Лиллем» оцениваются как невысокие, учитывая явное превосходство французского клуба в классе.

«Лилль»

«Лилль» подходит к матчу четвёртого тура Лиги Чемпионов в неплохом состоянии. В турнирной таблице общего этапа команда занимает 11-ю позицию в зоне плей-офф с шестью набранными очками. От зоны выхода в 1/8 финала «догов» отделяет всего лишь разница мячей.

В национальном чемпионате дела у команды также складываются удачно. После 11 туров «Лилль» располагается на четвёртой строчке в зоне Лиги чемпионов, отставая всего на два очка от «Марселя» и «Ланса», а от лидирующего ПСЖ — на четыре пункта.

Последние матчи команды демонстрируют довольно стабильную форму. В пяти последних встречах во всех турнирах «Лилль» одержал три победы при двух поражениях. В последнем матче чемпионата команда уверенно обыграла «Анже» со счётом 1:0 на своём поле, однако перед этим потерпела поражение от «Ниццы» со счётом 0:2 в гостевом матче.

К сожалению, в предстоящем матче команда не сможет рассчитывать на нескольких важных игроков. Из-за травм не смогут помочь команде Александру, Кайяр, Гомеш, Мбаппе, Нгуа и Туре. Дисквалифицированных игроков в составе нет.

Особо стоит отметить нападающего Хамзу Игамана, который является не только лучшим бомбардиром команды, но и лидером бомбардирской гонки всего турнира с тремя забитыми мячами. Учитывая текущую форму команды и преимущество в классе над соперником, у «Лилля» есть хорошие шансы на положительный результат даже в гостях.

Очные матчи

История противостояний между «Црвена Звезда» и «Лиллем» пока что не насчитывает ни одной официальной встречи. Команды впервые сойдутся в очном поединке в рамках 4-го тура Лиги Чемпионов, и этот матч станет для них дебютом в противостоянии друг с другом.

