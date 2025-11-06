6 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Црвена Звезда» и «Лилль». Начало игры — в 20:45 мск.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Црвена Звезда» с одним баллом в активе занимает 30-ю позицию с отставанием в два балла от зоны плей-офф (9-24-е места).

Команда по итогам 13 поединков сербского первенства находится на первой позиции с отрывом лишь в один балл от ближайшего преследователя — «Партизана».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 14-го тура национального чемпионата белградский клуб на своем поле сыграл вничью с «Радником» (1:1).

Ранее коллектив и вовсе остался ни с чем, когда в предыдущем туре сербского первенства в чужих стенах потерпел поражение от «Воеводины» (2:3).

Не сыграют: травмированы — Лучич, Сандоваль и Бабика, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Црвена Звезда» проиграла лишь дважды при двух победах и двух ничьих.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невелики, особенно если учесть явный перевес соперника в классе.

Марко Арнаутович и Василие Костов — авторы пока что двух голов команды в Лиге Европы текущего сезона.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» с шестью очками занимает 11-ю строчку в зоне плей-офф (9-24-е места) и лишь по разнице мячей отстает от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда после 11-ти туров французского чемпионата занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов с отставанием в четыре очка от лидера ПСЖ и на два пункта от второго «Марселя», а также третьего «Ланса».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 11-го тура национального первенства клуб на своей арене одержала победу над «Анже» (1:0).

Перед этим коллектив уже остался без очков, когда в предыдущем туре французского чемпионата теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Ниццы» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Александру, Кайяр, Гомеш, Мбаппе, Нгуа и Туре, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» выиграл три раза при двух поражениях.

Это говорит о неплохих шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Хамза Игаман — лучший бомбардир команды и Лиги Европы текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Црвены Звезды» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Лилля» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Лилль» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.55, победа «Црвены Звезды» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Так было и в их последнем домашнем поединке.

При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

Ставка: «Лилль» победит за 2.25