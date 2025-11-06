Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился ожиданиями от матча Кубка России с «Локомотивом».

Деян Станкович
Деян Станкович globallookpress.com

«Почему нет Литвинова?  Потому что есть Джику.  Нам необходима ротация.  Нас ждет двухматчевое противостояние.  Это будет прекрасная игра, где все будут полностью выкладываться.  Поражение от "Локомотива" в чемпионате было тяжелым, но такое бывает.  Сама игра с нашей стороны была неплохой.  Этот матч не является реваншем.

Батраков — прекрасный футболист, который с самого начала сезона показывает себя с наилучшей стороны.  Считаю, что это один из лучших игроков сейчас в РПЛ», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена», начало — в 19:30 по мск.  С прогнозом на матч можете ознакомиться по этой ссылке.