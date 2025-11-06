Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился ожиданиями от матча Кубка России с «Локомотивом».

Деян Станкович globallookpress.com

«Почему нет Литвинова? Потому что есть Джику. Нам необходима ротация. Нас ждет двухматчевое противостояние. Это будет прекрасная игра, где все будут полностью выкладываться. Поражение от "Локомотива" в чемпионате было тяжелым, но такое бывает. Сама игра с нашей стороны была неплохой. Этот матч не является реваншем.

Батраков — прекрасный футболист, который с самого начала сезона показывает себя с наилучшей стороны. Считаю, что это один из лучших игроков сейчас в РПЛ», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена», начало — в 19:30 по мск. С прогнозом на матч можете ознакомиться по этой ссылке.