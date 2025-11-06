Экс-тренер и игрок московского «Динамо» Юрий Семин оценил игру нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в первом матче Кубка России Путь РПЛ против «Зенита» (3:1).

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Мне понравилась игра Тюкавина в матче с "Зенитом". Думаю, ему нужно еще немного времени для того, чтобы он набрал оптимальные кондиции. Всегда есть куда расти. Это не так просто. Но теперь он сразу показывает лучший футбол. Я думаю, что у Тюкавина потенциала значительно больше», — сказал Семин «Матч ТВ».

Весной Тюкавин получил тяжелую травму колена, пропустил полгода и лишь недавно вернулся на футбольное поле. Всего в этом сезоне на его счету 10 матчей, 3 гола и два ассиста. В матче с «Зенитом» Тюкавин забил один из голов своей команды на 90+3-й минуте.