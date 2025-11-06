Российский тренер Юрий Сёмин высказался по поводу игры «Карабаха» в Лиге чемпионов.

Юрий Сёмин globallookpress.com

После четырёх туров общего этапа турнира «Карабах» набрал семь очков и идет 15-м в таблице.

«На международной арене "Карабах" хорошо играет. Это команда, которой давно руководит один тренер, к нему полное доверие и в клубе, и в стране. Он хорошо знает своё дело, развивает. Очень много квалифицированных иностранцев едут в "Карабах", это говорит о том, что у них хорошо работает селекция.

Слабые легионеры к ним практически не попадают, поэтому и такие результаты в еврокубках. А возможность пройти в плей-офф всегда есть. Если они взяли очко с "Челси", это уже о многом говорит», — сказал Сёмин «Чемпионату».