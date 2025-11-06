Известный телекомментатор Геннадий Орлов подверг критике игровую форму форварда «Зенита» Александра Соболева.

Александр Соболев globallookpress.com

«Лусиано с Соболевым оказались совершенно не готовы к игре. Сколько они потеряли мячей! Лусиано сейчас совсем другой, чем был ещё недавно. Не знаю, по какой причине он долго не играл, но вместе с Соболевым они не выглядели футболистами, способными что-то сделать.

Соболев — это вообще игрок из другой лиги. В прошлом сезоне с ним мучились, в этом. Для него большой успех, что его выпускают за "Зенит". Но для "Зенита" это минус. Он же ничего не даёт команде. Когда выходят Глушенков, Педро, сразу видно — другой уровень. Только слепой не видит и глухой не слышит, что говорят все специалисты об игре Соболева в "Зените". Я не слышал, чтобы кто-то восторгался: "Смотрите-ка, как Соболев помогает 'Зениту'! " А вы слышали? » — приводит слова Орлова «Чемпионат».

В этом сезоне форвард провёл 18 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.