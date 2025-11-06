«Ницца» примет «Фрайбург» в матче 4-го тура Лиги Европы. Команды сыграют 6 ноября на «Альянц Ривьера». Начало в 20:45 мск.
У «Ниццы» выдался непростой календарь на старте розыгрыша. Клуб успел провести встречи с «Сельтой», «Фенербахче» и «Ромой». Во всех трех случаях хозяева потерпели поражение. Таким образом, к четвертому туру «Ницца» без единого балла.
У «Фрайбурга» другая ситуация. Клуб ни разу не проиграл. У него 2 победы и ничья. Гости сыграли 1:1 с «Болоньей», а также победили «Базель» и «Утрехт». Это позволило команде к четвертому туру быть на 6-й позиции.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.30.
- Букмекеры предлагают 2.71 на победу «Ниццы» и 2.72 на победу «Фрайбурга».
- Искусственный интеллект поставил на минимальную победу «Фрайбурга» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ницца» — «Фрайбург» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.