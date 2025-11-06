Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в Кубке России.

«Проблемы с мотивацией? Я думаю, что нет. Вообще, в нашей команде это слово неприемлемо, потому что каждый бьется за место в составе, за присутствие в "Локомотиве", тем более что это большой матч, московское дерби. Мы прекрасно понимаем, что в матче на выезде при большом количестве болельщиков мы должны показать качественный футбол, постараться показать реакцию на поражение от "Зенита", показать спортивную злость и решать свои поэтапные задачи», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена», начало — в 19:30 по мск.