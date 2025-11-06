Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Локомотива» в Кубке России.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Спартак — непредсказуемая команда. Могут сыграть хорошо, потому что у них есть исполнители. Команде надо ставить высокие цели. Почему-то не могут показывать стабильную игру и самоотдачу. Но этим должен заниматься тренер и руководство. "Спартак" может приносить результат. "Локомотиву" придётся тяжело, тем более играют в гостях», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

«Спартак» и «Локомотив» сойдутся между собой в четверг, 7 ноября. Начало игры — в 19:30 мск.