Бразильский форвард Винисиус Жуниор покинет мадридский «Реал» по окончании этого сезона, сообщает авторитетное немецкое издание Bild.
Окончательное решение по будущему 25-летнего руководство «сливочных» приняло после игры 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1).
В этом матче Винисиус был заменен на 72-й минуте и публично выразил недовольство наставнику «Реала» Хаби Алонсо.
По данным источника, президент мадридцев Флорентино Перес был взбешен поведением игрока и намерен от него избавиться летом 2026 года.