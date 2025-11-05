Центральный защитник и капитан клуба «Ливерпуль» Вирджил ван Дейк после победы со счетом 1:0 над мадридским «Реалом» в матче 4-го тура Лиги чемпионов отреагировал на критику в свой адрес со стороны экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Думаю, если бы вы смотрели матчи, я бы точно взял на себя ответственность. Ваш комментарий о том, что я подписал контракт, а потом не справлялся с обязанностями или плохо играл, был немного чрезмерным. Не стал бы заострять на этом внимание», — сказал ван Дейк в интервью после матча.

На прошлой неделе Руни заявил, что спад в форме «красных» связан с отсутствием лидера, возложив основную ответственность именно на капитана «Ливерпуля».