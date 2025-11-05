Нападающий «Динамо» Иван Сергеев поделился мыслями после победы над «Зенитом» (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Иван Сергеев
Иван Сергеев globallookpress.com

«В перерыве нам говорили, что есть много подходов, которые нужно довести до ума.  Сделали все, что от нас требуется.  Хорошо сыграли в обороне, забили три мяча.  Все впереди, нужно забыть этот матч, впереди нас ждет ответная встреча.  Такой гол у меня не первый.  Ребята молодцы.  После пропущенного мяча у нас еще было время, смогли забить два мяча», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».

Ответный матч пройдет 27 ноября в Москве на «ВТБ Арене».