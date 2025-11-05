Нападающий «Динамо» Иван Сергеев поделился мыслями после победы над «Зенитом» (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Иван Сергеев globallookpress.com

«В перерыве нам говорили, что есть много подходов, которые нужно довести до ума. Сделали все, что от нас требуется. Хорошо сыграли в обороне, забили три мяча. Все впереди, нужно забыть этот матч, впереди нас ждет ответная встреча. Такой гол у меня не первый. Ребята молодцы. После пропущенного мяча у нас еще было время, смогли забить два мяча», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».

Ответный матч пройдет 27 ноября в Москве на «ВТБ Арене».