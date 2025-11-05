Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о победе своей команды в первом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ против «Зенита» (3:1).

Фрагмент матча «Зенит» — «Динамо» М t.me/fcdynamo

«Насколько доволен? Команду с победой. Понятно, это первая игра. Будет еще решающая в Москве. Всех болельщиков "Динамо" приглашаем на игру, она важная, за выход в следующий этап. Тем более у "Динамо" есть небольшое преимущество.

Здорово выигрывать здесь. Это не первый раз случается у "Динамо" в Санкт‑Петербурге. Хороший счет для кубкового матча. Хорошо сыграли молодые футболисты, это наше будущее. "Динамо" имело преимущество всю игру, имело больше моментов и реализовало их.

Эта игра повлияет на положение Карпина? "Динамо" не на тех местах, на которых хотелось бы видеть. У Карпина есть кредит доверия. Работаем все вместе над улучшением результатов. Надеемся, что этот результат будет способствовать», — сказал Пивоваров «Матч ТВ».

Ответная игра между «Динамо» М и «Зенитом» состоится 27-го ноября в Москве. Начало встречи — в 20:30 по мск.