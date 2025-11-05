Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими получил разрыв синдесмоза с легким повреждением дельтовидной связки голеностопа после жесткого подката сзади от Луиса Диаса в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2).
Как сообщает Marca, Хакими выбыл примерно на два месяца, и его участие в Кубке Африки, который стартует 21 декабря, под большим вопросом. Это серьезная травма — на восстановление уходит от шести до восьми недель, но возможны осложнения с суставом и хрящевой тканью.
В матче в Париже «Бавария» смогла обыграть хозяев поля благодаря дублю Луиса Диаса. Ответный мяч за ПСЖ забил полузащитник Жуан Невиш.