Защитник «Пари Сен-Жермен»﻿ Ашраф Хакими﻿ получил разрыв синдесмоза с легким повреждением дельтовидной связки голеностопа после жесткого подката сзади от Луиса Диаса﻿ в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2).

Ашраф Хакими globallookpress.com

Как сообщает Marca, Хакими выбыл примерно на два месяца, и его участие в Кубке Африки﻿, который стартует 21 декабря, под большим вопросом. Это серьезная травма — на восстановление уходит от шести до восьми недель, но возможны осложнения с суставом и хрящевой тканью.

В матче в Париже «Бавария» смогла обыграть хозяев поля благодаря дублю Луиса Диаса. Ответный мяч за ПСЖ забил полузащитник Жуан Невиш.