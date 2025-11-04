«Арсенал» разгромил в гостях пражскую «Славию» в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:0.
Счет в матче открыл Букайо Сака, реализовавший пенальти на 32-й минуте.
В самом начале 2-го тайма Микель Мерино удвоил преимущество «канониров», а на 68-й минуте тот же Мерино оформил дубль и довел счет до разгромного.
Результат матча
Славия ППрага0:3Арсенал ЛондонЛондон
0:1 Букайо Сака 32' пен. 0:2 Микель Мерино 46' 0:3 Микель Мерино 68'
Славия П: Якуб Маркович, Томаш Влчек (Мухаммед Чам 70'), Штепан Халоупек, Давид Зима, Юссуфа Мбоджи, Дэвид Мозес (Даики Хасиока 74'), Христос Зафейрис (Давид Доудера 70'), Михал Садилек, Лукаш Провод, Юссуфа Саньянг (Васил Кушей 74'), Томаш Хоры (Моймир Хитил 48')
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Пьеро Инкапье (Майлс Льюис-Скелли 73'), Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер (Макс Дауман 73'), Микель Мерино, Букайо Сака, Деклан Райс, Кристиан Нергор, Итан Нванери (Эберечи Эзе 65'), Леандро Троссард (Бен Уайт 73')
Жёлтые карточки: Христос Зафейрис 70', Давид Доудера 84' — Итан Нванери 24', Микель Мерино 37', Кристиан Нергор 75', Майлс Льюис-Скелли 79'
«Арсенал» одержал четвертую «сухую» победу подряд на турнире и возглавляет общую таблицу с 12 баллами, «Славия» с 2 очками спустилась на 29-е место.