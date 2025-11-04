«Арсенал» разгромил в гостях пражскую «Славию» в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:0.

Микель Мерино globallookpress.com

Счет в матче открыл Букайо Сака, реализовавший пенальти на 32-й минуте.

В самом начале 2-го тайма Микель Мерино удвоил преимущество «канониров», а на 68-й минуте тот же Мерино оформил дубль и довел счет до разгромного.

Результат матча Славия П Прага 0:3 Арсенал Лондон Лондон 0:1 Букайо Сака 32' пен. 0:2 Микель Мерино 46' 0:3 Микель Мерино 68' Славия П: Якуб Маркович, Томаш Влчек ( Мухаммед Чам 70' ), Штепан Халоупек, Давид Зима, Юссуфа Мбоджи, Дэвид Мозес ( Даики Хасиока 74' ), Христос Зафейрис ( Давид Доудера 70' ), Михал Садилек, Лукаш Провод, Юссуфа Саньянг ( Васил Кушей 74' ), Томаш Хоры ( Моймир Хитил 48' ) Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Пьеро Инкапье ( Майлс Льюис-Скелли 73' ), Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер ( Макс Дауман 73' ), Микель Мерино, Букайо Сака, Деклан Райс, Кристиан Нергор, Итан Нванери ( Эберечи Эзе 65' ), Леандро Троссард ( Бен Уайт 73' ) Жёлтые карточки: Христос Зафейрис 70', Давид Доудера 84' — Итан Нванери 24', Микель Мерино 37', Кристиан Нергор 75', Майлс Льюис-Скелли 79'

Статистика матча 0 Удары в створ 8 5 Удары мимо 2 40 Владение мячом 60 3 Угловые удары 7 5 Офсайды 0 20 Фолы 11

«Арсенал» одержал четвертую «сухую» победу подряд на турнире и возглавляет общую таблицу с 12 баллами, «Славия» с 2 очками спустилась на 29-е место.