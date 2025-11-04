Во вторник, 4 ноября, в рамках 4-го тура Лиги чемпионов пражская «Славия» примет на своем поле лондонский «Арсенал». Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Рассекли бровь Габриэлю дос Сантосу («Арсенал»), но его привели в порядок и он в игре.

18' Габриэль дос Сантос («Арсенал») получил травму в столкновении с соперником. Небольшая пауза в игре, пока ему оказывают помощь.

16' Якуб Маркович («Славия Прага») начинает от свои х ворот коротким пасом на Томаша Влчека («Славия Прага»), а уже он запустил длинную передачу, но она не нашла адресата.

14' Штрафной в перспективной близости от ворот хозяев, но Деклан Райс («Арсенал») предпочел не бить, а разыграть стандарт через пас.

12' Много борьбы в центральной зоне, ни одна из команд на долго не может завладеть мячом.

11' Отличный дриблинг в исполнении Юссуфа Саньянга («Славия Прага»), но мяч у него выбил Вильям Салиба («Арсенал»).

09' Дэвид Мозес («Славия Прага») был слишком активен в атаке и сфолил на чужой половине поля.

07' Давид Райя («Арсенал») вышел далеко из ворот и прервал заброс в свою штрафную.

06' Хозяева проводят много времени в атаке, они явно не согласны играть вторым номером.

05' Томаш Хоры («Славия Прага») ловит череду отскоков в штрафной «канониров» и заряжает в ближний угол с линии вратарской, мяч попадает в сетку с внешней стороны.

03' Пьеро Инкапье («Арсенал») выполнил подачу в сторону ворот соперника. но никто до мяча не дотронулся он ушел за пределы поля.

02' Лукаш Провод («Славия Прага») мощно пробивает из-за пределов штрафной, мяч летит рядом с крестовиной.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Славия Прага» — «Арсенал» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

20:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Фортуна Арена». Звучит гимн Лиги чемпионов. Игра вот-вот начнется!

20:40 Сегодня в Праге переменная облачность, во время матча температура будет около +9℃.

20:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

20:30 Главным арбитром встречи назначен Алияр Агаев из Азербайджана.

20:25 Сегодняшний матч пройдет в Праге на стадионе «Фортуна Арена», который вмещает 19 370 зрителей.

20:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура Лиги чемпионов между пражской «Славией» и лондонским «Арсеналом». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Славия Прага»: Маркович Якуб, Влчек Томаш, Халоупек Штепан, Зима Давид, Мозес Дэвид. Зафеирис Христос, Садилек Михал, Мбоджи Юссуфа, Провод Лукаш, Хоры Томаш, Саньянг Юссуфа.

«Арсенал»: Райя Давид, Тимбер Юрриен, Салиба Вильям,Габриэль дос Сантос, Инкапье Пьеро, Нванери Итан, Норгор Кристиан, Райс Деклан, Сака Букайо, Мерино Микель, Троссар Леандро.

«Славия Прага»

«Славия» пока не знает вкуса побед в Лиге чемпионов — она не выиграла ни одного матча в трех стартовых турах. На счету пражского клуба два очка. набранных благодаря ничейным исходам во встречах с норвежским «Глимтом» и итальянской «Аталантой (0:0). Еще один матч завершился поражением для чехов — во втором туре они проиграли Интеру (0:3).

В национальном первенстве Чехии "Славия" делит первое место со "Спартой" — у обеих команд сейчас по 30 набранных очков после 14-ти проведенных туров. В последнем матче в рамках домашнего чемпионата "Славия" обыграла клуб "Баник Острава" со счетом 2:0.

"Арсенал"

"Арсенал" уверенно стартовал в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и выиграл все три матча. Примечательно, что ни в одной из предыдущих встреч ЛЧ "пушкари" не пропустили ни одного гола, поочередно обыграв "Атлетик Бильбао" (2:0), греческий "Олимпиакос" (2:0) и мадридский "Атлетико" (4:0).

В чемпионате Англии "Арсенал" занимает первое место после десяти проведенных туров. Лондонский клуб опережает ближайшего преследователя (»Манчестер Сити«) на шесть очков. В последнем туре "канониры" уверенно на выезде обыграли "Бернли" со счетом 2:0.

Личные встречи

Между собой эти команды играли четыре раз: две победы на счету "Арсенала" и два матча завершились вничью. Последний раз соперники пересекались в 2021-м году в рамках Лиги Европы, в том матче на выезде победил лондонский клуб со счетом 4:0.

