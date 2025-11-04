4 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Славия» Прага и «Арсенал». Начало игры — в 20:45 мск.

«Славия» Прага

Турнирное положение: «Славия» Прага после третьего тура основного этапа Лиги чемпионов имеет только два очка и отстает на один пункт от зоны плей-офф за выход в плей-офф (9-24-е места).

Команда по итогам 14-ти туров чешского первенства набрала 30 баллов и находится на вершине, лишь по дополнительным показателям опережая вторую в таблице «Спарту» Прага, у которой еще есть игра в запасе.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 14-го тура национального чемпионата столичный клуб на своем поле одержали непростую победу над «Остравой» (2:0).

Ранее коллектив вышел в четвертьфинал Кубка Чехии, когда на предыдущей стадии теперь уже в чужих стенах одержал разгромную победу над «Злином» с результатом 4:0.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Боржил, Фулли, Голеш, Яворчек, Коларж, Мбоджи, Огбу, Шранц, Шевчик, Ворлицкий и Змрзлий, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Славия» Прага ни разу не проиграла при двух победах и четырех ничьих.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам неплохие шансы на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невелики, если учесть явное превосходство соперника в классе.

Юссуфа Мбоджи — лучший бомбардир команды в основном этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона с двумя голами.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» после трех туров основного этапа Лиги чемпионов имеет девять баллов и находится в зоне выхода в 1/8 финала (топ-8) с отрывом в три очка от зоны выхода в плей-офф (9-24-е места).

Команда по итогам 10-ти туров английского первенства набрала 25 пунктов и занимает первую строчку с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя, у которого еще есть игра в запасе.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 10-го тура национального чемпионата «Канониры» на чужой арене со счетом 2:0 одержали победу над «Бёрнли».

Перед этим коллектив вышел в четвертьфинал Кубка английской Лиги, когда на предыдущем стадии теперь в домашних стенах переиграл «Брайтон» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Жезус, Хаверц, Мадуэке, Мартинелли и Эдегор, дисквалифицирован — Субименди.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Арсенал» выиграл, а в семи последних поединках не пропустил.

Это говорит об отличных шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Габриэл Мартинелли — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Славия» Прага не проиграла

в семи последних матчах «Арсенал» выиграл и не пропустил

в шести из семи последних матчей «Арсенала» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.28. Ничья — в 5.60, победа «Славии» — в 10.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.20.

Прогноз: в семи последних матчах гости выиграли и не пропустили. При этом в их шести из семи последних выездных поединков забивал только один из соперников.

Между тем, последний сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

1.85 Только одна команда забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Славия» Прага — «Арсенал» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: только одна команда забьет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и не пропустят, ведь так было в их семи последних матчах.

1.98 Сухая победа «Арсенала» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Славия» Прага — «Арсенал» принесёт прибыль 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: сухая победа «Арсенала» за 1.98