Вратарь «Баварии»﻿ Мануэль Нойер высказался об истекающем контракте с мюнхенским клубом.

Мануэль Нойер globallookpress.com

«Я совершенно спокоен по этому поводу. Это вопрос здоровья, физической формы и мотивации. Но также и того, что будет с клубом в следующем сезоне. Я сам не могу ответить на этот вопрос, потому что еще слишком рано. Потом, конечно, мы всегда можем сесть за стол переговоров. Все имеет свое значение», — сказал Нойер на пресс-конференции.

Действующее соглашение 39-летнего голкипера рассчитано до лета 2026 года. Нойер выступает за «Баварию»﻿ с 2011 года. В нынешнем сезоне он пропустил 13 голов в 17 матчах мюнхенцев во всех турнирах, сыграв на ноль в 7 встречах.