Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением по поводу предстоящего матча между «Спартаком» и «Локомотивом».

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Обе команды выйдут злыми, обеим есть на что злиться. "Локомотив" борется за титул, "Спартак", конечно, тоже, но "красно‑белые" не будут использовать на 100% свой оптимальный состав. Выйдут ротированным составом. Больше предпочтение отдаю "Локомотиву", они сейчас посвежее выглядят», — приводит Непомнящий «Матч ТВ».

В четверг «Спартак» примет «Локомотив» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Начало матча — в 19:30 мск.