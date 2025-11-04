В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов «Наполи» и «Айнтрахт» сыграли вничью.
Команды из Неаполя и Франкфурта за 90 минут не смогли поразить ворота друг друга.
Результат матча
НаполиНеаполь0:0Айнтрахт ФФранкфурт
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно, Мигель Гутьеррес, Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка (Ноа Ланг 74'), Скотт МакТоминай, Элиф Элмас, Маттео Политано (Давид Нерес 65'), Расмус Хёйлунн
Айнтрахт Ф: Натаниэль Браун, Расмус Кристенсен, Артур Теате, Робин Кох, Ннамди Коллинз, Михаэль Цеттерер, Жан-Маттео Баойя (Ансгар Кнауфф 65'), Марио Гётце, Хуго Ларссон (Эйе Скири 79'), Жонатан Буркардт, Фарес Шаиби
Жёлтая карточка: Амир Ррахмани 50' (Наполи)
У обеих команд в активе теперь стало по четыре очка: «Айнтрахт» — 18-й, «Наполи» — 19-й.