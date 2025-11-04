В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов «Наполи» и «Айнтрахт» сыграли вничью.

Команды из Неаполя и Франкфурта за 90 минут не смогли поразить ворота друг друга.

Результат матча

НаполиНеапольНаполи0:0Айнтрахт ФАйнтрахт ФФранкфурт
Наполи:  Ваня Милинкович-Савич,  Джованни Ди Лоренцо,  Амир Ррахмани,  Алессандро Буонджорно,  Мигель Гутьеррес,  Андре Франк Замбо Ангисса,  Станислав Лоботка (Ноа Ланг 74'),  Скотт МакТоминай,  Элиф Элмас,  Маттео Политано (Давид Нерес 65'),  Расмус Хёйлунн
Айнтрахт Ф:  Натаниэль Браун,  Расмус Кристенсен,  Артур Теате,  Робин Кох,  Ннамди Коллинз,  Михаэль Цеттерер,  Жан-Маттео Баойя (Ансгар Кнауфф 65'),  Марио Гётце,  Хуго Ларссон (Эйе Скири 79'),  Жонатан Буркардт,  Фарес Шаиби
Жёлтая карточка:  Амир Ррахмани 50' (Наполи)

У обеих команд в активе теперь стало по четыре очка: «Айнтрахт» — 18-й, «Наполи» — 19-й.