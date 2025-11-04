Известный в прошлом нападающий «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков считает Джона Кордобу из «Краснодара» на сегодня сильнейшим форвардом РПЛ.

Джон Кордоба globallookpress.com

«Такого форварда как Кордоба нет ни у одного клуба. Можно вспомнить "Локомотив", у них есть Воробьев и Комличенко, но Кордоба в любом случае сильнее. В "Краснодаре" есть человек, который в атаке способен решать вопросы чуть ли не в одиночку. Он хорошо атлетически сложен, и вверху, и внизу практически не проигрывает борьбу. Поэтому по всем канонам и характеристикам он один из лучших форвардов нашего чемпионата», — сказал Кирьяков «Матч ТВ».

В этом сезоне Кордоба сыграл 19 матчей за «быков» во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 4 ассиста. В 14-м туре со «Спартаком» (2:1) колумбиец забил гол и был удален с поля незадолго до конца основного времени.