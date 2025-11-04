«Ювентус» примет «Спортинг» в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Игра состоится 4 ноября на стадионе «Альянц» в Турине. Начало в 23:00 мск.
«Ювентус» пока что без побед. Из-за проблем в обороне туринская команда с дортмундской «Боруссией» (4:4) и «Вильярреалом» (2:2). В прошлом туре «бьянконери» потерпели минимальное поражение 0:1 от «Реала». До 26 октября команда Игора Тудора не могла победить 8 поединков, после чего обыграла «Удинезе» и «Кремонезе».
У «Сопртинга» 5 побед подряд во всех турнирах. В нынешнем розыгрыше «львы» одержили две виктории, одолев «Кайрат» и «Марсель». Единственное поражение гостям пока что нанес только «Наполи». И если «Ювентус» находится за пределами зоны плей-офф, то лиссабонцы с 6 баллами на 12-й строчке с возможностью повышения в топ-8 в случае победы.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.35.
- Букмекеры предлагают 2.05 на победу «Ювентуса» и 3.70 на победу «Спортинга», за 3.55 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Спортинг» смотрите на LiveCup.Run.
