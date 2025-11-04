Экс-полузащитник «зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился своим мнением об игре звездного новичка питерского клуба Жерсона.

«Надеюсь, в скором времени Жерсон всё-таки наберёт форму. Ему дают авансы, надеюсь, наберёт и мы увидим настоящего футболиста, который стоит таких денег. Может быть. Малком тоже в "Зените" долго запрягал, а потом, когда он вышел на свою физическую готовность, он в порядке был. И обыгрывал один в один, голы забивал чудесные. Может, Жерсон тоже, блин будет это делать, я не знаю», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол! ».

28-летний Жерсон перебрался в «Зенит» из «Фламенго» за 20 млн евро и заключил контракт на четыре года. Пока он сыграл 8 матчей и забил один мяч.